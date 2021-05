Matteo Diamante da Uomini e Donne a Ex on the beach: chi è il naufrago ora all’Isola dei Famosi (Di venerdì 21 maggio 2021) Matteo Diamante, classe 1989, genovese, è nato sotto il segno dell’Ariete il 19 aprile. Volto noto di Canale 5, organizzatore di eventi, vocalist, appassionato di musica e di fitness, sembra un ragazzo pieno di risorse. Tutto sulla vita privata e sul passato in televisione del naufrago ora all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Matteo Diamante: prima dell’Isola dei Famosi, un passato in tv Matteo è già ampiamente noto ai telespettatori di Canale 5 e non solo. Sempre quest’anno ha partecipato a La pupa e il secchione (e viceversa) e nel 2017-2018 era il corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne. Nel 2019, inoltre, ha partecipato alla seconda edizione di Ex on the beach, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021), classe 1989, genovese, è nato sotto il segno dell’Ariete il 19 aprile. Volto noto di Canale 5, organizzatore di eventi, vocalist, appassionato di musica e di fitness, sembra un ragazzo pieno di risorse. Tutto sulla vita privata e sul passato in televisione deloradeidi Ilary Blasi.: prima dell’Isola dei, un passato in tvè già ampiamente noto ai telespettatori di Canale 5 e non solo. Sempre quest’anno ha partecipato a La pupa e il secchione (e viceversa) e nel 2017-2018 era il corteggiatore di Sabrina Ghio a. Nel 2019, inoltre, ha partecipato alla seconda edizione di Ex on the, ...

Advertising

infoitcultura : 'Matteo Diamante ci ha provato con me', parla ex dell'Isola e sogna GF Vip - PasqualeMarro : #ManuelaFerrera: #MatteoDiamante ci ha provato in modo spudorato…” - BITCHYFit : Manuela Ferrera rivela uno scoop su Matteo Diamante e Awed: “Nessuno lo sa” - Novella_2000 : “In quarantena ci ha provato”: un’ex naufraga fa una rivelazione su Matteo Diamante #isola - RossaStanza : ??Alcune delle foto e video più hot di Matteo Diamante (Da notare il riflesso nello specchio nel primo video) qui????… -