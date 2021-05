Matrimoni, nessun limite per gli invitati. Ristoranti, centri commerciali, palestre e piscine: le regole delle riaperture (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuovo decreto riaperture, le regole per Matrimoni, Ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Con il nuovo decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 17 maggio, il governo accelera sulle riaperture: in alcuni settori, come ad esempio quello del wedding, le regole restano ferree, ma almeno da metà giugno gli sposi potranno tornare a festeggiare con amici e parenti. Come da tradizione. Come cambia il coprifuoco Il nuovo decreto cambia le regole del coprifuoco: il divieto di circolazione slitta alle 23 dal 19 maggio, poi dalla mezzanotte dal 7 giugno. Il 21 giugno si procede con la cancellazione della misura. RomaLe regole per le riaperture dei ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuovo decreto, leper. Con il nuovo decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 17 maggio, il governo accelera sulle: in alcuni settori, come ad esempio quello del wedding, lerestano ferree, ma almeno da metà giugno gli sposi potranno tornare a festeggiare con amici e parenti. Come da tradizione. Come cambia il coprifuoco Il nuovo decreto cambia ledel coprifuoco: il divieto di circolazione slitta alle 23 dal 19 maggio, poi dalla mezzanotte dal 7 giugno. Il 21 giugno si procede con la cancellazione della misura. RomaLeper ledei ...

Advertising

rep_bari : Bari, la terrazza del Fortino riapre ai matrimoni: nessun limite di capienza [aggiornamento delle 16:35] - AMastrofran : Green pass, nessun limite al numero di invitati, buffet e balli: ecco il protocollo per i matrimoni - corriereroma : Green pass, nessun limite al numero di invitati, buffet e balli: ecco il protocollo per i matrimoni - TerrinoniL : Green pass, nessun limite al numero di invitati, buffet e balli: ecco il protocollo per i matrimoni - SmorfiaDigitale : Green pass, nessun limite al numero di invitati, buffet e balli: ecco il protoco... -