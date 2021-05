Matrimoni, green pass e regole anti Covid: il protocollo per invitati, buffet, foto e balli (Di venerdì 21 maggio 2021) Sposarsi nel 2021 con le regole anti Covid: manager ogni 50 invitati, green pass per entrare, tavoli a 2 metri. Domani la decisione del Cts Leggi su corriere (Di venerdì 21 maggio 2021) Sposarsi nel 2021 con le: manager ogni 50per entrare, tavoli a 2 metri. Domani la decisione del Cts

Advertising

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - corriereroma : Green pass, nessun limite al numero di invitati, buffet e balli: ecco il protocollo per i matrimoni - mrcllznn : Green pass: avrà durata di 9 mesi e sarà rilasciato dopo il conseguimento della prima dose di vaccino, servirà anch… - quotidianodirg : Matrimoni dal 15 giugno: green pass, numero invitati, tavoli e banchetti - Carlino_Pesaro : Green pass e matrimoni: a Pesaro è corsa verso l'altare -