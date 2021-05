Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Anna Marchesini. La storia del Trio (Di venerdì 21 maggio 2021) Si chiamava proprio Il Trio quello composto da Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Anna Marchesini diventato molto popolare tra gli anni ‘80 e ’90. Le gag del Trio erano caratterizzate da una comicità surreale e dai ritmi veloci con trovate che le rendevano sempre spiazzanti e con finali a sorpresa. L’esordio del Trio e la loro carriera Il Trio nasce intorno al 1982 quando da prima Solenghi incontra la Marchesini e poi si aggiunge Lopez. Con i loro sketch cominciano a conquistarsi anche uno spazio televisivo, che era diventato un vero e proprio cult tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta prendendo parte a Il Tastomatto e a Domenica In, fino ad arrivare anche al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Si chiamava proprio Ilquello composto dadiventato molto popolare tra gli anni ‘80 e ’90. Le gag delerano caratterizzate da una comicità surreale e dai ritmi veloci con trovate che le rendevano sempre spiazzanti e con finali a sorpresa. L’esordio dele la loro carriera Ilnasce intorno al 1982 quando da primaincontra lae poi si aggiunge. Con i loro sketch cominciano a conquistarsi anche uno spazio televisivo, che era diventato un vero e proprio cult tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta prendendo parte a Il Tastomatto e a Domenica In, fino ad arrivare anche al ...

Advertising

terninrete : Ascolti Tv: Montalbano straccia Jennifer Lopez. Reunion per “Friends” (video), fuori tempo massimo #AscoltiTv… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv: Montalbano straccia Jennifer Lopez. Reunion per “Friends” (video), fuori tempo massimo #AscoltiTv… - aedan83 : @antsymax A me, non a Massimo Lopez, lui ne ha già tanti. - TStreetphoto : @nomfup @welikeduel Don Johnson e Massimo Lopez - stortora71 : @nomfup @welikeduel In alternativa sono Salvatore Conte (Gomorra) e Massimo Lopez. -