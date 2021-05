Mason appoggia la scelta di Kane | «Normali le sue ambizioni» -FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’attuale allenatore del Tottenham Ryanhato ladidi cambiare club al termine della stagione. Le sue parole L’attuale allenatore del Tottenham Ryanha espresso la sua opinione sulladell’attaccante inglese Harry. Il tecnico hato ladel giocatore, ecco le sue parole. Interim #THFC boss Ryansays Harry’s comments about not wanting to end his career with regrets are completely normal. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 21, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.