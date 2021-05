Mascherina all’aperto, Costa: “Via ad agosto con 20 milioni di vaccinati” (Di venerdì 21 maggio 2021) Grazie ai vaccini anti covid potrebbe essere possibile un addio alle mascherine all’aperto per il mese di agosto. E’ la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa ad ‘Agorà’ su Rai3. “Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino” somministrate, dice. “Proseguendo su questo ritmo, ad agosto avremo oltre 70 milioni di dosi” inoculate “e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati”, sottolinea. “Credo ragionevole dare delle prospettive ai cittadini – spiega – D’altronde, se continuiamo a sostenere giustamente che il vaccino è l’unica via d’uscita per questa pandemia, con coraggio e chiarezza dobbiamo anche dare delle prospettive e intravedere un periodo in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Grazie ai vaccini anti covid potrebbe essere possibile un addio alle mascherineper il mese di. E’ la previsione del sottosegretario alla Salute Andreaad ‘Agorà’ su Rai3. “Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30di dosi di vaccino” somministrate, dice. “Proseguendo su questo ritmo, adavremo oltre 70di dosi” inoculate “e oltre 20di italiani saranno”, sottolinea. “Credo ragionevole dare delle prospettive ai cittadini – spiega – D’altronde, se continuiamo a sostenere giustamente che il vaccino è l’unica via d’uscita per questa pandemia, con coraggio e chiarezza dobbiamo anche dare delle prospettive e intravedere un periodo in ...

borghi_claudio : @AntiPUDE @PenelopeVr46 @Theskeptical_ @LoreCh__ @ilBuonPeppe Dice (in sostanza) che la mascherina all'aperto non s… - palermomaniait : Addio mascherina all'aperto, Costa: ''Credo ad agosto con 20 milioni di vaccinati'' - - xilax65 : RT @Adnkronos: #Mascherina all'aperto, per il sottosegretario Costa possibile addio ad agosto con 20 milioni di italiani vaccinati. https:/… - italiaserait : Mascherina all’aperto, Costa: “Via ad agosto con 20 milioni di vaccinati” - Adnkronos : #Mascherina all'aperto, per il sottosegretario Costa possibile addio ad agosto con 20 milioni di italiani vaccinati. -