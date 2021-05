Mario Vattani nuovo ambasciatore di Singapore tra le polemiche (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel 2012 il ministero degli Esteri sospese Mario Vattani dall’incarico dopo l’esibizione musicale a una manifestazione organizzata da CasaPound La nomina di Mario Vattani come ambasciatore a Singapore sta destando molte polemiche. Vattani, ribattezzato il “console fascio-rock” dopo essersi esibito con il suo gruppo musicale sul palco del movimento di estrema destra CasaPound dieci anni fa. L’esibizione con CasaPound Mario Vattani è figlio di Umberto Vattani, ex segretario generale del ministero degli Esteri e fondatore e presidente della Fondazione Italia-Giappone, che fu anche consigliere diplomatico di Giulio Andreotti. Dieci anni fa, con il nome d’arte di Katanga, partecipò con il suo ... Leggi su zon (Di venerdì 21 maggio 2021) Nel 2012 il ministero degli Esteri sospesedall’incarico dopo l’esibizione musicale a una manifestazione organizzata da CasaPound La nomina dicomesta destando molte, ribattezzato il “console fascio-rock” dopo essersi esibito con il suo gruppo musicale sul palco del movimento di estrema destra CasaPound dieci anni fa. L’esibizione con CasaPoundè figlio di Umberto, ex segretario generale del ministero degli Esteri e fondatore e presidente della Fondazione Italia-Giappone, che fu anche consigliere diplomatico di Giulio Andreotti. Dieci anni fa, con il nome d’arte di Katanga, partecipò con il suo ...

