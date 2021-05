"Mario Draghi andrà al Colle e Marta Cartabia a Palazzo Chigi" (Di venerdì 21 maggio 2021) "Una dimostrazione di affetto e un riconoscimento per la sua attività politica trentennale che ha subito una serie di atti vandalici da parte di alcuni magistrati". Vittorio Sgarbi parla con Affaritaliani.it e descrive in questi termini la candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi avanzata dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Tutto dipende dalla Corte di Strasburgo, se entro gennaio si... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 21 maggio 2021) "Una dimostrazione di affetto e un riconoscimento per la sua attività politica trentennale che ha subito una serie di atti vandalici da parte di alcuni magistrati". Vittorio Sgarbi parla con Affaritaliani.it e descrive in questi termini la candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi avanzata dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Tutto dipende dalla Corte di Strasburgo, se entro gennaio si... Segui su affaritaliani.it

Advertising

AnnalisaChirico : La proposta di Enrico Letta volta a introdurre una tassa di successione, prontamente stroncata dal premier Mario Dr… - ItaliaViva : 'Se spero che non sia Mario Draghi a diventare capo dello stato nel febbraio del 2022 è perché in realtà spero che… - lucianonobili : È assurdo pensare come fa il #PD di proporre una nuova tassa in un paese messo in ginocchio dalla pandemia. Altro c… - steflast : RT @Agenzia_Ansa: 'Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente'. Lo dice il premier Mario Draghi aprendo il Global Health Summit a Roma… - rello_silvia : RT @ItaliaViva: 'Se spero che non sia Mario Draghi a diventare capo dello stato nel febbraio del 2022 è perché in realtà spero che lui rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi In pole per Quirinale Draghi, Cartabia, Prodi, Berlusconi e Schifani ROMA - Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che il presidente del Consiglio Mario Draghi continuasse il suo mandato fino al 2023, ritendosi soddisfatto del suo operato, mentre il 27% lo vedrebbe bene quale successore di Mattarella come capo dello Stato. E' quanto sottolinea ...

Nuova proroga Naspi nel Sostegni bis: chi ne ha diritto e fino a quando Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 maggio 2021 a Palazzo Chigi, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha annunciato nuove misure urgenti connesse all'emergenza Covid in Italia che, con l'approvazione del decreto Sostegni bis , ...

Crescita, il piano di Mario Draghi alla prova del dopo Merkel la Repubblica Da Draghi a Prodi e Berlusconi: i nomi in pole per il Quirinale Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che il presidente del Consiglio Mario Draghi continuasse il suo mandato fino al 2023, ritendosi soddisfatto del suo ...

Quirinale, il sondaggio: ecco candidati e favoriti per diventare Capo dello Stato Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che Mario Draghi continuasse il suo mandato, mentre il 27% lo vedrebbe come capo dello Stato ...

ROMA - Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che il presidente del Consigliocontinuasse il suo mandato fino al 2023, ritendosi soddisfatto del suo operato, mentre il 27% lo vedrebbe bene quale successore di Mattarella come capo dello Stato. E' quanto sottolinea ...Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 maggio 2021 a Palazzo Chigi, su proposta del Presidentee del Ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha annunciato nuove misure urgenti connesse all'emergenza Covid in Italia che, con l'approvazione del decreto Sostegni bis , ...Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che il presidente del Consiglio Mario Draghi continuasse il suo mandato fino al 2023, ritendosi soddisfatto del suo ...Quasi un italiano su due (46%) vorrebbe che Mario Draghi continuasse il suo mandato, mentre il 27% lo vedrebbe come capo dello Stato ...