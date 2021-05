Mariano Catanzaro e la storia con Tommaso Zorzi | «Sono stato contattato per l’Isola»

(Di venerdì 21 maggio 2021)ha confessato recentemente di esser attratto da; dopo esser sbarcato su OnlyFans, il bel napoletano ha speso bellissime parole per il conduttore de Il Punto Z. Ma cosa ha detto? Leggi anche:insultato per laconStanzani: la sua replicaparla di… L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Catanzaro

intervistato su da Francesco Fredella su RTL 102.5 , ha fatto una sorta di coming out svelando di essere attratto da Tommaso Zorzi e di sentirlo privatamente. Le sue ...L'Ex tronista di Uomini e donne,si dichiara a Tommaso Zorzi ammettendo che l'influencer gli piace di testa I veri appassionati di Uomini e donne sicuramente ricorderanno l' ex tronista napoletano. ...Ã? quasi passata una settimana dalla finalissima della 20esima edizione di Amici, che mai come quest'anno ha raggiunto record di ascolti mai visti prima, merito soprattutto della padrona di casa Maria ...In un'intervista l'ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha dichiarato di essere attratto da Tommaso Zorzi: 'Sto bene con lui' ...