Marco Giallini e il ricordo struggente della moglie Loredana | “Ho amato solo lei | le parlo ancora”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le parole d’amore pronunciate dae dedicate a sua, scomparsa dieci anni fa, hanno fatto il giro del web. In un’intervista rilasciata al CorriereSera, l’attore italiano – candidato per ben sei volte ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento – ha confessato di essere in lockdown fin dal momento in cui è venuta a mancare la sua compagna di vita, deceduta nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale. Aveva40 anni. “Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni – spiega– Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo”. L’attore, nell’intervista, afferma che il dolore non va via mai. ...