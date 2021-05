Marco Giallini | dichiarazione struggente per la moglie che non c’è più | “Innamorarmi ancora? impossibile lei era la donna mia e io il suo uomo”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 21 maggio 2021)è un attore amatissimo che nel ruolo di Rocco Schiavone ha portato molto di sé. Infatti, il personaggio televisivo gli assomiglia molto perché, come lui, ha vissuto un amore unico per lache ha perso troppo presto., durante un’intervista al Corriere della sera ha raccontato molto di sé e di quell’amore che non potrà mai più ritornare.racconta la sua vitasi è molto raccontato facendo venire i brividi a chi ha letto la sua storia e sopratutto il grandissimo sentimento che provaoggi per lache non c’è più.ha detto: “Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta ...