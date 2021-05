Marche, Mancini rilancia il turismo “Pronti per nuova stagione” (Di venerdì 21 maggio 2021) Parte la campagna di promozione turistica delle Marche con i nuovi spot. “Pronti per una nuova stagione”, l’esortazione lanciata dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, marchigiano doc che, passeggiando tra i luoghi simbolo della regione, mostra la “sconfinata bellezza del terreno di gioco dove ho mosso i primi passi”. mgg/grt (Fonte video: Regione Marche) su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Parte la campagna di promozione turistica dellecon i nuovi spot. “per una”, l’esortazione lanciata dal ct della Nazionale, Roberto, marchigiano doc che, passeggiando tra i luoghi simbolo della regione, mostra la “sconfinata bellezza del terreno di gioco dove ho mosso i primi passi”. mgg/grt (Fonte video: Regione) su Il Corriere della Città.

