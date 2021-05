Marcello Torre vivrà ancora grazie allo street artist Jorit

(Di venerdì 21 maggio 2021) di Pierino Califano . Questa è la notizia diffusa nella giornata di giovedì dall’associazione “” e dal “Presidio Libera” di Pagani. Il 30 maggio, infatti, verrà inaugurato un murales alle spalle dell’auditorium Sant’Alfonso dedicato proprio al sindaco che 40 anni fa fu assassinato dalla camorra. “Le difficoltà e l’incertezza che hanno accompagnato questo lungo tempo di emergenza sanitaria – si legge nel comunicato – ci hanno costretto ad annullare le cerimonie previste per il quarantesimo anniversario del barbaro omicidio di Marcelo. Tuttavia abbiamo deciso di mantenere un unico momento del programma previsto per questo mese di maggio”. Il murales, infatti, è una vera e propria anteprima del premio che ogni anno viene assegnato nel mese di dicembre, quando si rinnova la memoria dell’omicidio dell’ex sindaco di ...

Sarà inaugurato il prossimo 30 maggio, a Pagani (Salerno), nella sua città, il murales dedicato a Marcello Torre, il politico ucciso proprio nella ...Graffi di Memoria, un murales di Jorit ritrarrà il volto di Marcello Torre. Il 30 maggio inaugurazione e il 21 maggio conferenza stampa ...