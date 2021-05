Maradona, sette persone accusate di omicidio volontario: rischiano fino a 25 anni (Di venerdì 21 maggio 2021) sette persone sono accusate di omicidio volontario per la morte di Diego Armando Maradona: sono previste pene severissime Maradona, sette persone accusate di omicidio volontario: la pena sarebbe severissima (Fonte: Instagram)Il 25 novembre 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 60 anni, Diego Armando Maradona è morto improvvisamente per un’edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Pochi giorni prima aveva subito una delicata operazione al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale di origine traumatica. In seguito aveva iniziato un lungo periodo di convalescenza e di riabilitazione dopo la buona riuscita ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021)sonodiper la morte di Diego Armando: sono previste pene severissimedi: la pena sarebbe severissima (Fonte: Instagram)Il 25 novembre 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 60, Diego Armandoè morto improvvisamente per un’edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Pochi giorni prima aveva subito una delicata operazione al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale di origine traumatica. In seguito aveva iniziato un lungo periodo di convalescenza e di riabilitazione dopo la buona riuscita ...

Agenzia_Ansa : Sette persone sono state accusate di omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Ma… - infoitsport : Scomparsa Maradona, in sette sono accusati di omicidio volontario - Gabapentyn : RT @_DAGOSPIA_: SETTE PERSONE SONO STATE ACCUSATE DI OMICIDIO VOLONTARIO PER LA MORTE DI DIEGO ARMANDO MARADONA... - milansette : Scomparsa Maradona, in sette sono accusati di omicidio volontario - infoitsport : MARADONA, Sette persone accusate di omicidio -