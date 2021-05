Maradona, omicidio volontario: 25 anni di carcere per la sua morte (Di venerdì 21 maggio 2021) Potrebbero essere a breve accusate di omicidio sette persone facenti parte dell’equipe sanitaria di Diego Armando Maradona, il mito del Napoli deceduto lo scorso novembre 2020. Le indagini in Argentina, come riferisce l’agenzia Agi, stanno proseguendo, e fino ad oggi le sette persone di cui sopra erano state accusate di omicidio colposo, che potrebbe trasformarsi in omicidio colposo con circostanze aggravanti, ovvero, omicidio volontario, che significherebbe, in caso di condanna per colpevolezza, carcere dagli 8 ai 25 anni. Stando a quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica di San Isidro, quella che è incaricata di indagare sulla morte di Maradona, la morte dell’ex star del Napoli ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 21 maggio 2021) Potrebbero essere a breve accusate disette persone facenti parte dell’equipe sanitaria di Diego Armando, il mito del Napoli deceduto lo scorso novembre 2020. Le indagini in Argentina, come riferisce l’agenzia Agi, stanno proseguendo, e fino ad oggi le sette persone di cui sopra erano state accusate dicolposo, che potrebbe trasformarsi incolposo con circostanze aggravanti, ovvero,, che significherebbe, in caso di condanna per colpevolezza,dagli 8 ai 25. Stando a quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica di San Isidro, quella che è incaricata di indagare sulladi, ladell’ex star del Napoli ...

