Manifestazione a Roma: scontri tra protestanti e forze dell'ordine, un Carabiniere ferito (Di venerdì 21 maggio 2021) Momenti di tensione questa mattina a Roma, in centro, dove si è tenuto un sit-in del Sindacato Intercategoriale Cobas sulla vertenze del Movimento 7 novembre. I protestanti, una volta appresa la notizia che non avrebbero potuto incontrare il ministro del Lavoro Orlando, avrebbero iniziato a inveire e a scontrarsi con le forze dell'ordine. Un Carabiniere, durante i disordini, è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alla cure mediche, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Il militare sarebbe stato colpito con calci e pugni, spintonato e strattonato a terra. Alcuni protestanti sono stati identificati dai poliziotti della Digos. Poco fa la Manifestazione è terminata ed è stata ripristinata la normale viabilità in via del Corso.

