Maltrattamenti in famiglia, madre arrestata ad Aosta. L'accusa: botte e bruciature sul corpo ai figli (Di venerdì 21 maggio 2021) Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dei figli: è il tessuto di ipotesi su cui si muoverebbero le indagini relative a un caso di presunte violenze domestiche che arriva da Aosta. Protagonista una madre di 39 anni che ora si troverebbe agli arresti domiciliari, accusata di averli istigati all'autolesionismo e di averli marchiati con posate roventi. Questi alcuni dei gravissimi lineamenti della storia. Maltrattamenti sui figli ad Aosta: arrestata madre 39enne Secondo quanto riportato dall'Ansa, la donna di 39 anni arrestata con L'accusa di Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dei due figli ...

