Maltrattamenti in famiglia, donna arrestata ad Aosta (Di venerdì 21 maggio 2021) Una donna è stata arrestata ad Aosta con l'accusa di Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dei due figli. Aosta – Una donna di 39 anni è stata arrestata ad Aosta per Maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti, come scritto da La Repubblica, gli contestano anche le lesioni personali ai danni dei due figli. L'indagine è scattata nella notte tra il 12 e il 13 maggio quando i due figli erano fuggiti da casa e hanno chiesto aiuto. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla scoperta di minacce e violenze con l'arresto arrivato nella giornata di venerdì 21 maggio 2021. I punti da chiarire sono ancora diversi e nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti novità in questa ...

