“Ma Ivana?!”. Luca Onestini, spalle al muro. E più chiaro di così… Cosa è successo alla coppia nata al GF Vip (Di venerdì 21 maggio 2021) Luca Onestini e Ivana Mrazova, riflettori ancora accesi su di loro. Dopo le dichiarazioni rilasciate sulla coppia dalla nota influencer e blogger Deianira Marzano, il dubbio non ha placato la curiosità di molti. Infatti sono settimane che la notizia della rottura tra l’ex tronista bolognese e la modella ceca non va incontro a una conferma definitiva. Unico dato certo, al momento, quello di una distanza ma solo ‘fisica’. I rumor continuano a diffondersi, ma rimangono tali. Una relazione naufragata? Nessuna conferma a tal proposito, se non pettegolezzi che continuano a ‘inseguire’ la coppia. La coppia sembra voler tacere, nonostante siano ormai in molti a chiedersi se la loro distanza sia da ricondurre semplicemente a impegni personali e lavorativi oppure nasconde dell’altro. I ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)e Ivana Mrazova, riflettori ancora accesi su di loro. Dopo le dichiarazioni rilasciate sullanota influencer e blogger Deianira Marzano, il dubbio non ha placato la curiosità di molti. Infatti sono settimane che la notizia della rottura tra l’ex tronista bolognese e la modella ceca non va incontro a una conferma definitiva. Unico dato certo, al momento, quello di una distanza ma solo ‘fisica’. I rumor continuano a diffondersi, ma rimangono tali. Una relazione naufragata? Nessuna conferma a tal proposito, se non pettegolezzi che continuano a ‘inseguire’ la. Lasembra voler tacere, nonostante siano ormai in molti a chiedersi se la loro distanza sia da ricondurre semplicemente a impegni personali e lavorativi oppure nasconde dell’altro. I ...

zazoomblog : Luca Onestini e Ivana Mrazova vite da separati: lontananza e silenzi - #Onestini #Ivana #Mrazova #separati: - blogtivvu : Luca Onestini e Ivana Mrazova, silenzio di tomba ma i fan “vociferano”: “Si sono lasciati!” - bionda_fabiana : @Negramante2 Si mi sembra che inizialmente poi GDL stava a Verona, poi Lugano, poi Roma e poi Milano... Ivana non s… - danitrash77 : Stavo leggendo di Luca e Ivana che fanno finta da tipo un anno di stare insieme ma si vedono solo per le sponsori…… - ladyinviolet__ : Ivana si è vista con Gdl e non con Luca Onestini -