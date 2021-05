Lutto per Mara Venier e Nicola Carraro: i messaggi della coppia sui social commuovono (FOTO) (Di venerdì 21 maggio 2021) I social sono un ottimo mezzo per comunicare i propri pensieri, condividere le abitudini e molto altro. In certi casi, però, sono anche lo strumento principale attraverso il quale esternare il dolore. Questo è ciò che è accaduto a Mara Venier e Nicola Carraro, che hanno annunciato un grave Lutto. Poche ore fa, infatti, sul L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 21 maggio 2021) Isono un ottimo mezzo per comunicare i propri pensieri, condividere le abitudini e molto altro. In certi casi, però, sono anche lo strumento principale attraverso il quale esternare il dolore. Questo è ciò che è accaduto a, che hanno annunciato un grave. Poche ore fa, infatti, sul L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI; SARDINE A LUTTO PER IL VERDETTO SU SALVINI. IL WEB STRAPAZZA I PESCIOLINI ROSSI. SANTORI PERDE LE STAF… - yamu_oezu : RT @acrofxbia: Lo dico e non lo nego. Fa cagare la canzone e io sono in lutto per tutti quei capelli tagliati. Jk è tornato un diciottenne. - acrofxbia : Lo dico e non lo nego. Fa cagare la canzone e io sono in lutto per tutti quei capelli tagliati. Jk è tornato un diciottenne. - Il_Centro : #Abruzzo #21maggio #venerdi #LAquila #Mortaexcandidataasindaco #PoggioPicenze in lutto per l'ex candidata a sindaco… - busytobeawesome : buongiorno sono ancora in lutto per patroclo -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Maradona, sette persone accusate di omicidio volontario: rischiano fino a 25 anni ...il presidente Alberto Fernández ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Grosse manifestazioni ci sono state anche a Napoli , la sua seconda casa. Lo Stadio San Paolo è rimasto illuminato per ...

Lutto a Bra per Luciano Nota, apprezzato e stimato gommista Spread the love All'età di 72 anni, è mancato il braidese Luciano Nota. Gommista e fondatore della ditta "Car - gom", inizialmente operativa in corso IV Novembre e poi nella nuova sede di via XXIV ...

Alassio in lutto per la scomparsa di Fiorentino, ex capo dei cantonieri comunali La Stampa Addio a Ernesto Luppi Radioamatori in lutto "Era un punto di riferimento per tutto il volontariato. Aveva una grande competenza ma anche la capacità di organizzare, fare e riparare. Ne sentiremo la mancanza". Sono le parole del portavoce dell’a ...

Bimbo di 2 anni annegato in piscina, oggi l'addio a Lorenzo Oggi a Città Sant’Angelo (Pescara) è il giorno del lutto e del dolore, forse il più grande. Alle 15, nella Collegiata di San ...

...il presidente Alberto Fernández ha dichiarato tre giorni dinazionale. Grosse manifestazioni ci sono state anche a Napoli , la sua seconda casa. Lo Stadio San Paolo è rimasto illuminato...Spread the love All'età di 72 anni, è mancato il braidese Luciano Nota. Gommista e fondatore della ditta "Car - gom", inizialmente operativa in corso IV Novembre e poi nella nuova sede di via XXIV ..."Era un punto di riferimento per tutto il volontariato. Aveva una grande competenza ma anche la capacità di organizzare, fare e riparare. Ne sentiremo la mancanza". Sono le parole del portavoce dell’a ...Oggi a Città Sant’Angelo (Pescara) è il giorno del lutto e del dolore, forse il più grande. Alle 15, nella Collegiata di San ...