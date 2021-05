L'ultima follia: reddito di cittadinanza e 500 euro (Di venerdì 21 maggio 2021) La Campania è a corto di lavoratori stagionali, ma lo sceriffo De Luca ha la soluzione: "È uno dei risultati paradossali dell'introduzione del reddito di cittadinanza. Le aziende possono dare in aggiunta al reddito 500 euro al mese" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) La Campania è a corto di lavoratori stagionali, ma lo sceriffo De Luca ha la soluzione: "È uno dei risultati paradossali dell'introduzione deldi. Le aziende possono dare in aggiunta al500al mese"

Advertising

tuttosport : #Buffon, l'ultima follia: #Parma, #Roma o l'estero ?? - fabiottofab : RT @trinacria_10: Centinaia di milioni di CAVIE UMANE VOLONTARIE in tutto il mondo, neanche la malvagità e la follia dei nazisti avrebbe ma… - FertGiuseppe : RT @trinacria_10: Centinaia di milioni di CAVIE UMANE VOLONTARIE in tutto il mondo, neanche la malvagità e la follia dei nazisti avrebbe ma… - trinacria_10 : Centinaia di milioni di CAVIE UMANE VOLONTARIE in tutto il mondo, neanche la malvagità e la follia dei nazisti avre… - ecomstation1 : Covid manager, l'ultima follia per rovinare i matrimoni - Redazione ??????????????? -