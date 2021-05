Luca Onestini e Ivana Mrazova, vite da separati: lontananza e silenzi (Di venerdì 21 maggio 2021) Gossip L’ex tronista e la modella ceca sono sempre distanti e silenziosi: la situazione Pubblicato su 20 Maggio 2021 Da settimane, ormai mesi, in molti si chiedono se Luca Onestini e Ivana Mrazova siano ancora una coppia. La risposta certa, è bene subito chiarirlo, al momento non c’è. Sicuro invece che l’ex tronista bolognese e la modella ceca da tempo conducono vite da separati. Se non sentimentalmente, certamente geograficamente. Onestini, dopo aver peregrinato a lungo e con ottimi risultati in tv e in radio, si è rimesso sui banchi di scuola, decidendo di concludere il percorso universitario per diventare dentista. Da mesi è di base a Bologna, sua città natale. Ivana invece è rimasta a Milano, seppur nell’ultimo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Gossip L’ex tronista e la modella ceca sono sempre distanti eosi: la situazione Pubblicato su 20 Maggio 2021 Da settimane, ormai mesi, in molti si chiedono sesiano ancora una coppia. La risposta certa, è bene subito chiarirlo, al momento non c’è. Sicuro invece che l’ex tronista bolognese e la modella ceca da tempo conduconoda. Se non sentimentalmente, certamente geograficamente., dopo aver peregrinato a lungo e con ottimi risultati in tv e in radio, si è rimesso sui banchi di scuola, decidendo di concludere il percorso universitario per diventare dentista. Da mesi è di base a Bologna, sua città natale.invece è rimasta a Milano, seppur nell’ultimo ...

Advertising

blogtivvu : Luca Onestini e Ivana Mrazova, silenzio di tomba ma i fan “vociferano”: “Si sono lasciati!” - ladyinviolet__ : Ivana si è vista con Gdl e non con Luca Onestini - bimbumb07146098 : @angelica9_6 Luca onestini che non scelse Giulia :( - GM19761 : RT @GM19761: @mariasime1998 Ignazio è odiato a prescindere perche sta con cecilia non verra mai giudicato come naufrago #ISOLA alla fine l… - GM19761 : @mariasime1998 Ignazio è odiato a prescindere perche sta con cecilia non verra mai giudicato come naufrago #ISOLA… -