Love Island, Giulia De Lellis al timone del nuovo reality show: “Sono appagata” (Di venerdì 21 maggio 2021) Questo è un periodo davvero d’oro per Giulia De Lellis. L’influencer, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sta riscuotendo un enorme successo sia sui social sia altrove. Dopo essere diventata scrittrice e attrice, adesso si cimenterà anche nel ruolo di conduttrice di un reality show incentrato sull’amore, ovvero, Love Island. Tale format è un’assoluta novità per l’Italia e andrà in onda su Discovery+ e poi su Real Time. L’ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi ha voluto commentare questi grandi progressi che sta facendo nella sua carriera ed ha ammesso di sentirsi particolarmente appagata. Vediamo tutto nel dettaglio. Quando inizia e spoiler su Love Island Love ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Questo è un periodo davvero d’oro perDe. L’influencer, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, sta riscuotendo un enorme successo sia sui social sia altrove. Dopo essere diventata scrittrice e attrice, adesso si cimenterà anche nel ruolo di conduttrice di unincentrato sull’amore, ovvero,. Tale format è un’assoluta novità per l’Italia e andrà in onda su Discovery+ e poi su Real Time. L’ex corteggiatrice del talkdi Maria De Filippi ha voluto commentare questi grandi progressi che sta facendo nella sua carriera ed ha ammesso di sentirsi particolarmente. Vediamo tutto nel dettaglio. Quando inizia e spoiler su...

