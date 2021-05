Love Is In The Air anticipazioni: KAAN cerca di avvicinarsi a MELO. Perché? (Di venerdì 21 maggio 2021) Ogni soap che si rispetti ha il suo cattivo di turno, motivo per cui anche la turca Love Is In The Air non farà eccezione. Già dai primi episodi, i telespettatori avranno così modo di conoscere il losco architetto KAAN Karada? (?smail Ege ?a?maz), il maggiore rivale di Serkan Bolat (Kerem Bursin), il protagonista maschile. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: SERKAN inizia ad essere geloso di EDA? Love Is In The Air, trame: ecco Perché KAAN ce l’ha con Serkan e la sua famiglia Se diamo uno sguardo alle anticipazioni scopriamo che KAAN ce l’avrà a morte con Serkan poiché considererà Alptekin (Ahmet Somers) e Aydan (Neslihan Yeldan), il padre e la madre dell’uomo, responsabile del fallimento dei suoi genitori. Spinto dal ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 21 maggio 2021) Ogni soap che si rispetti ha il suo cattivo di turno, motivo per cui anche la turcaIs In The Air non farà eccezione. Già dai primi episodi, i telespettatori avranno così modo di conoscere il losco architettoKarada? (?smail Ege ?a?maz), il maggiore rivale di Serkan Bolat (Kerem Bursin), il protagonista maschile. Leggi anche:Is In The Air: SERKAN inizia ad essere geloso di EDA?Is In The Air, trame: eccoce l’ha con Serkan e la sua famiglia Se diamo uno sguardo allescopriamo chece l’avrà a morte con Serkan poiché considererà Alptekin (Ahmet Somers) e Aydan (Neslihan Yeldan), il padre e la madre dell’uomo, responsabile del fallimento dei suoi genitori. Spinto dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Love The Le uscite Disney+ e Star di giugno 2021 ...dal 4 giugno ZENIMATION STAGIONE 2 dall'11 giugno SUMMER CAMP dal 4 giugno Le uscite Star di giugno 2021 LOVE, VICTOR STAGIONE 2 dal 18 giugno (Star Original) PRIDE dal 25 giugno (Star Original) THE ...

Mission: Impossible Films Ranked Spread the love The stunt work was sensationally spectacular, and Tom Cruise did much dauntless derring - do. But what I remember most vividly about my first exposure to "Mission: Impossible" at a 1996 L. A. ...

“Love the Sea” la mascherina che rispetta il mare bonculture Love is in the air, trama turca: Eda e Serkan si ritrovano in un aereo dove lei è hostess Eda sostituirà Melo come hostess e nel volo ritroverà Serkan, che sarà diretto alla festa di fidanzamento della ex Selin ...

The devil and her love song, nuovo trailer Nel nuovo trailer di The devil and her love song arriva anche la canzone che farà da colonna sonora al livr action. La serie ispirata al manga di Miyoshi Tomori consisterà in ot ...

