L’ottusità di Letta che chiede una nuova tassa per prendere altri soldi agli italiani

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 21 maggio 2021) Enricoera stato accolto dal Pd e dai suoi elettori come il salvatore dopo il disastro Zingaretti. Di male in peggio, verrebbe da dire. Visto che da quandoha preso il timone, il Pd è stato superato nei sondaggi anche da Fratelli d’Italia, sta perdendo tutte le batte fin qui portate avanti con forza (e per fortuna per noi!), si farà fregare anche il Quirinale e ha ceduto al M5S la candidatura “forte” su Roma, piazzando Gualtieri come coprotagonista secondario. Le batte si diceva. Ecco, in piena pandemia, con un Paese che deve ripartire e con tutto quello che hanno passato i cittadini, le sole due cose a cui sembra pensare il Pd sono il ddl Zan e una. Sì, avete capito bene.Enricoinfatti ora è sulla graticola. E i primi a ...