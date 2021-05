Lorenzo Musetti, tra sogni e ambizioni: come ci si prepara a essere il futuro del tennis italiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Lorenzo Musetti ha 19 anni, ma soltanto sulla carta di identità. Perché, sentendolo parlare, ne dimostra molti di più, per i discorsi che fa, per come li fa, per quel senso di responsabilità raro in un ragazzo tanto giovane, che ragiona già con la testa del veterano. D'altronde Musetti fa parte della nuova generazione del tennis italiano, con un presente importante e un futuro ancora da scrivere. Ma ha le idee chiare, sa dove vuole arrivare e come provare a farlo. Con una cultura del lavoro ben stampata nella mente, zero paura della fatica e dei sacrifici necessari, perché se vuoi competere con i mostri sacri del tennis mondiale, da Nadal a Djokovic passando per il suo idolo Federer, l'asticella va portata sempre più in ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021)ha 19 anni, ma soltanto sulla carta di identità. Perché, sentendolo parlare, ne dimostra molti di più, per i discorsi che fa, perli fa, per quel senso di responsabilità raro in un ragazzo tanto giovane, che ragiona già con la testa del veterano. D'altrondefa parte della nuova generazione del, con un presente importante e unancora da scrivere. Ma ha le idee chiare, sa dove vuole arrivare eprovare a farlo. Con una cultura del lavoro ben stampata nella mente, zero paura della fatica e dei sacrifici necessari, perché se vuoi competere con i mostri sacri delmondiale, da Nadal a Djokovic passando per il suo idolo Federer, l'asticella va portata sempre più in ...

