LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella punta al bis nei 1500 stile libero (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41: Fari puntati su Simona Quadarella che aprirà la serata come favorita dei 1500 stile libero. per lei sarebbe il secondo oro a Budapest, il quinto consecutivo in Europa, l'ottavo se si considera anche la vasca corta. Può davvero scrivere un pezzo di storia 17.38: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta sessione di semifinali e finali degli Europei di Nuoto a Budapest RISULTATI E CLASSIFICA BATTERIE 21 MAGGIO 12.18: Si chiude qui la nostra DIRETTA mattutina, con tutti gli slot per la finale raggiunti tranne due per gli atleti italiani. Appuntamento alle 18 per la ...

