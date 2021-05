LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella è sempre d’oro! Trionfo nei 1500 sl, bronzo per Caramignoli (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19: Problema con le piastre, possibile ripetizione dei 100 dorso donne domani 19.16: Queste le partenti dei 200 rana donne: Vall Montero (Esp), Efimova (Rus), Mamie (Sui), Renshaw (Gbr), Wood (Gbr), Chikunova (Rus), Garcia Urzainqui (Esp), Fangio (Ita) 19.14: Dopo le premiazioni è il momento tra poco della finale dei 200 rana donne. Al via la livornese francesca Fangio che ha già compiuto una bella impresa ad essere fra le prime otto d’Europa 19.03: In finale nei 50 rana Peaty, Shymanovich, Martinenghi, Kozakiewicz, Pinzuti, Kamminga, Matzerath, Prigoda 19.02: Ci sono due azzurri in finale! Un Peaty non straordinario vince la seconda semifinale con 26?38, secondo posto per il bielorusso Shymanovich in 26?47, terzo posto per il tedesco Matzerath in 27?14 19.00: Al via nella seconda semifinale: Wilby (Gbr), ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19: Problema con le piastre, possibile ripetizione dei 100 dorso donne domani 19.16: Queste le partenti dei 200 rana donne: Vall Montero (Esp), Efimova (Rus), Mamie (Sui), Renshaw (Gbr), Wood (Gbr), Chikunova (Rus), Garcia Urzainqui (Esp), Fangio (Ita) 19.14: Dopo le premiazioni è il momento tra poco della finale dei 200 rana donne. Al via la livornese francesca Fangio che ha già compiuto una bella impresa ad essere fra le prime otto d’Europa 19.03: In finale nei 50 rana Peaty, Shymanovich, Martinenghi, Kozakiewicz, Pinzuti, Kamminga, Matzerath, Prigoda 19.02: Ci sono due azzurri in finale! Un Peaty non straordinario vince la seconda semifinale con 26?38, secondo posto per il bielorusso Shymanovich in 26?47, terzo posto per il tedesco Matzerath in 27?14 19.00: Al via nella seconda semifinale: Wilby (Gbr), ...

