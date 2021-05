LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella è sempre d’oro! Trionfo nei 1500 sl, bronzo per Caramignoli. Panziera quarta (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33: Ai 100 Rylov, Mityukov, Rogerio Santos, Mora 18.31: C’è Lorenzo Mora al via della prima semifinale dei 200 dorso. Al via Rogerio Santos (Por), Mora (Ita), Tarasevich (Rus), Rylov (Rus), Cejka (Cze), Kawecki (Pol), Mityukov (Sui), Williams (Gbr) 18.28: Peccato! Margherita Panziera si deve accontentare del quarto posto in 59?65. Vittoria per la britannica Dawson in 58?18, secondo posto per la olandese Toussaint in 59?02, terza la russa Kameneva in 59?13 18.28. Ai 50 Dawson, Toussaint, Kameneva, Panziera quinta 18.25: Terza finale di serata e c’è ancora Italia. Margherita Panziera prova l’impresa ei 100 dorso. Al via Gorbenko (Isr), Wild (Gbr), Kameneva (Rus), Dawson (Gbr), Toussaint (Ned), Panziera (Ita), De Waard (Ned), Fesikova ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33: Ai 100 Rylov, Mityukov, Rogerio Santos, Mora 18.31: C’è Lorenzo Mora al via della prima semifinale dei 200 dorso. Al via Rogerio Santos (Por), Mora (Ita), Tarasevich (Rus), Rylov (Rus), Cejka (Cze), Kawecki (Pol), Mityukov (Sui), Williams (Gbr) 18.28: Peccato! Margheritasi deve accontentare del quarto posto in 59?65. Vittoria per la britannica Dawson in 58?18, secondo posto per la olandese Toussaint in 59?02, terza la russa Kameneva in 59?13 18.28. Ai 50 Dawson, Toussaint, Kameneva,quinta 18.25: Terza finale di serata e c’è ancora Italia. Margheritaprova l’impresa ei 100 dorso. Al via Gorbenko (Isr), Wild (Gbr), Kameneva (Rus), Dawson (Gbr), Toussaint (Ned),(Ita), De Waard (Ned), Fesikova ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bene Detti e Paltrinieri. Alle 18.00 la corsa all'oro di Quadarella - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella per l’oro nei 1500 sl. Tornano Detti e Paltrinieri negli 800 -… - AloneOnTheRopee : Siamo live pronti ad insultare in contemporanea Eugenio Corini e chiunque scalzi italiani dal podio/da un posto in… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Ceccon a 5 centesimi dal podio Cusinato quinta nei 200 farfalla. Attesa per Fed… -