LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: bene Detti e Paltrinieri. Alle 18.00 la corsa all’oro di Quadarella (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA BATTERIE 21 MAGGIO 12.18: Si chiude qui la nostra DIRETTA mattutina, con tutti gli slot per la finale raggiunti tranne due per gli atleti italiani. Appuntamento Alle 18 per la quinta sessione di semifinali e finali. Buona giornata, a più tardi 12.16: Questi i finalisti degli 800 stile uomini: Romanchuk, Christiansen, Detti, Paltrinieri, Frolov, Ipsen, Lopes, Bouchaut 12.15: Gabriele Detti vince la ultima batteria degli 800 con 7’50?61, Paltrinieri secondo con 7’51?33, terzo l’ucraino Frolov con 7’51?73, De Tullio settimo con 8’01?33, Aubry ultimo ed eliminato 12.14: Detti in testa ai 700, Paltrinieri a 92 centesimi 12.13: Ai 600 Detti in ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA BATTERIE 21 MAGGIO 12.18: Si chiude qui la nostramattutina, con tutti gli slot per la finale raggiunti tranne due per gli atleti italiani. Appuntamento18 per la quinta sessione di semifinali e finali. Buona giornata, a più tardi 12.16: Questi i finalisti degli 800 stile uomini: Romanchuk, Christiansen,, Frolov, Ipsen, Lopes, Bouchaut 12.15: Gabrielevince la ultima batteria degli 800 con 7’50?61,secondo con 7’51?33, terzo l’ucraino Frolov con 7’51?73, De Tullio settimo con 8’01?33, Aubry ultimo ed eliminato 12.14:in testa ai 700,a 92 centesimi 12.13: Ai 600in ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Quadarella per l’oro nei 1500 sl. Tornano Detti e Paltrinieri negli 800 -… - AloneOnTheRopee : Siamo live pronti ad insultare in contemporanea Eugenio Corini e chiunque scalzi italiani dal podio/da un posto in… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Ceccon a 5 centesimi dal podio Cusinato quinta nei 200 farfalla. Attesa per Fed… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ?????? 13h30 Geneva Open, Quarti di finale Stricker - Andujar -