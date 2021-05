LIVE Musetti-Bedene, ATP Lione in DIRETTA: orario d’inizio e tv. Sloveno brutta gatta da pelare (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tennis, Lorenzo Musetti: “Spero di replicare il percorso di Sinner, Fognini per me è come un padre” – ATP Parma 2021: Lorenzo Musetti entra in tabellone principale per forfait di Harris – ATP Lione, il prossimo avversario di Lorenzo Musetti ai quarti. Le statistiche: non ci sono precedenti Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Aljaz Bedene, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di Lione 2021. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: il vincente del match approda in semifinale contro uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il greco testa di serie #2 e wildcard Stefanos Tsitsipas. I due ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATennis, Lorenzo: “Spero di replicare il percorso di Sinner, Fognini per me è come un padre” – ATP Parma 2021: Lorenzoentra in tabellone principale per forfait di Harris – ATP, il prossimo avversario di Lorenzoai quarti. Le statistiche: non ci sono precedenti Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Aljaz, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 250 di2021. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: il vincente del match approda in semifinale contro uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka e il greco testa di serie #2 e wildcard Stefanos Tsitsipas. I due ...

