LIVE Italia-Germania | Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA | si comincia! Azzurri subito in bagarre coi teutonici

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuardadiinstreaming e in esclusiva su DAZN 15’00” Se ne vanno i primi cinque minuti: Reichel pizzicato in offside. 16’35”compatta in difesa: Bardaro ora prova a ripartire. 18’30” Brandt prova a mettere ordine, mentre Fazio – il portiere tricolore – dà indicazioni ai suoi. Inizio molto bloccato. 19’00” Spingono i tedeschi proiettandosinel terzo dell’. 15.15 E’ INIZIATA15.10 Ci siamo! Meno di cinque minuti all’inizio del match. Per gliricordiamo che in panchina come coach c’è Giorgio de Bettin, in attesa che Greg Ireland si ...