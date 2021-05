LIVE Italia-Germania | Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA | gli azzurri debuttano con i vice-campioni olimpici

(Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata del Girone B dei2021 disu. Dopo una preparazione travagliata, a causa dei problemi sanitari che hanno afflitto coach Ireland e i suoi ragazzi, il momento dello “start” è finalmente arrivato. E che avvio attende la rappresentativa tricolore: il duello contro idella. Incontro proibitivo, inutile negarlo. Ma l’dovrà far capire sin da subito che non è arrivata in Lettonia per essere una semplice comparsa: “Non voglio alibi – ha detto il ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - Angelisa1705 : RT @BTSARMYITALIA1: ?INFO? Come ad ogni comeback ci sarà la conferenza stampa per il lancio di #BTS_Butter L’appuntamento è il 21 maggio a… - AuctionsGallery : ASTA PUBBLICA/LIVE AUCTION GALLERY 28 05 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

OA Sport

Eurovision 2021: scopriamo gli ultimi finalisti del Song Contest: commentoSi chiude il cerchio con l'esibizione della Lettonia con Samanta Tina e la sua 'The Moon Is ... ma non per l'che ...Ma che cacchio ha fatto per l'per meritarsi la più alta onorificenza della Repubblica? Io ...alla guida del Copasir non è faccenda di secondo piano - la storia di Angelini di Propaganda...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match valido per la prima giornata del Girone B dei Mondiali 2021 di hockey su ...FRANCESCO RENGA tornerà in live in tutta Italia dal prossimo mese di luglio, con “ACOUSTIC TRIO - ESTATE 2021”Era da un po’ che ci stavamo lavorando... e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare ...