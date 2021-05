LIVE Italia-Germania 4-9 | Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA | Pfoderl richiude i conti I teutonici rimettono in ghiaccio la sfida

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuardadiinstreaming e in esclusiva su DAZN 08’55” Si alternano le linee di. 10’00” Dieci minuti alla fine. 11’19” ARRIVA IL 4-9 DELLA: i tedeschi riescono a sfruttare la superiorità numerica andando a referto con la zampata didopo la discesa impressionante di Noebels. 12’50”in power play ora: panca puniti (2 minuti) per Ivan De Luca. 13’20” Gioco spezzettato adesso. 14’00” L’prova il tutto per tutto. 15’54” FRAAAAAAAANK! L’sfrutta la residua parte di power play per accorciare a quattro gol di ...