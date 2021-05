LIVE Italia-Germania 4-8 | Mondiali hockey ghiaccio in DIRETTA | uno-due degli azzurri che tornano sotto grazie ai gol di Bardaro e Frank

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuardadiinstreaming e in esclusiva su DAZN 14’00” L’prova il tutto per tutto. 15’54” FRAAAAAAAANK! L’sfrutta la residua parte di power play per accorciare a quattro gol di differenza dai rivali: grande triangolazione della selezione tricolore che arrivano a segnare con pieno merito. ORA E’ 4-8. 16’38” BAAAAAAARDARO: L’TORNA A SEGNARE! E’ 3-8: glibucano la difesa tedesca con il gol diche si dimostra il più lesto di tutti nell’infilare la retroguardia teutonica. 17’08” PLACHTA FIRMA IL GOL DEL 2-8! Azione pazzesca dellache nonostante la ...