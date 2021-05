LIVE – Italia-Germania 0-1 | Mondiali hockey su ghiaccio Riga 2021 | risultato in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lascritta di, gara valevole per imaschilidisuin programma a, in Lettonia. Inizia l’avventura degli azzurri nella rassegna iridata in programma in nord Europa, dove la selezione nostrana proverà a partire subito forte, anche se l’avversaria e tra le più ostiche. L’incontro è previsto oggi venerdì 21 maggio alle ore 15:15, e sarà seguito da Sportface.it tramite unascritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca al termine. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LADOVE VEDERE IN TV LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DEL MONDIALE IL CALENDARIO DELLE PARTITE ...