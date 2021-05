LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tre all’attacco, ci sono Marengo e Rivi (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 13.33 Ora, a prendersi la responsabilità dell’inseguimento, c’è proprio la Cofidis di Elia Viviani. 13.31 Immagini dalla corsa: Viva il Giro#Giro pic.twitter.com/wKDOZZxytZ — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 21, 2021 13.29 Davanti ricordiamo che ci sono tre uomini: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). 13.27 Oltre 7? di vantaggio per i fuggitivi. 13.24 Groenewegen nella zona di partenza: “Mi sento bene. Ieri è stata una tappa davvero dura con tante salite. La squadra mi aspettava e negli ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.33 Ora, a prendersi la responsabilità dell’inseguimento, c’è proprio la Cofidis di Elia Viviani. 13.31 Immagini dalla corsa: Viva ilpic.twitter.com/wKDOZZxytZ —d'Italia (@ditalia) May 21,13.29 Davanti ricordiamo che citre uomini: Umberto(Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele(EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). 13.27 Oltre 7? di vantaggio per i fuggitivi. 13.24 Groenewegen nella zona di partenza: “Mi sento bene. Ieri è stata unadavvero dura con tante salite. La squadra mi aspettava e negli ...

giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - SpazioCiclismo : Tappa tranquilla, con il gruppo che dovrà stare attento a non 'addormentarsi' per poi giocarsi la volata #Giro