LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 12.48 Il gruppo ovviamente lascia fare. 12.45 Scattati Pellaud, Rivi e Marengo. 12.44 Vanno via tre corridori delle squadre Professional italiane. 12.42 Subito due uomini all’attacco. 12.40 Parte ufficialmente questa tredicesima tappa! 12.35 Corridori molto vicini al chilometro 0. 12.32 oggi dovrebbero esserci meno difficoltà ad andare in fuga. Il gruppo dovrebbe lasciare subito andare gli attaccanti. 12.29 Prende il via la corsa, ovviamente attesa per il via ufficiale, tra una decina di minuti. 12.28 Corridori schierati sulla linea di partenza. 12.26 Eccolo al villaggio di partenza: The Stage 13 finishes in @eliaviviani's town: Verona. La tappa 13 arriva nella città di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.48 Il gruppo ovviamente lascia fare. 12.45 Scattati Pellaud, Rivi e Marengo. 12.44 Vanno via tre corridori delle squadre Professional italiane. 12.42 Subito due uomini all’attacco. 12.40 Parte ufficialmente questa tredicesima! 12.35 Corridori molto vicini al chilometro 0. 12.32dovrebbero esserci meno difficoltà ad andare in fuga. Il gruppo dovrebbe lasciare subito andare gli attaccanti. 12.29 Prende il via la corsa, ovviamente attesa per il via ufficiale, tra una decina di minuti. 12.28 Corridori schierati sulla linea di partenza. 12.26 Eccolo al villaggio di partenza: The Stage 13 finishes in @eliaviviani's town: Verona. La13 arriva nella città di ...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - zazoomblog : LIVE – Giro d’Italia 2021 13^ tappa Ravenna-Verona: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #d’Italia #tappa #Ravenna-… - reachutopia : @fairytaehwan A quanto ho letto in tl stanno commentando sotto la live di Jongho e ho visto un 'BTS paved the way'… -