LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA | ha vinto Giacomo Nizzolo! Classifica generale e ordine d’arrivo

(Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.33 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.31 Immutata la: 1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 53:11:42 2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45 3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12 4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17 5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22 6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50 7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22 8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24 9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49 10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15 17.30 L’...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - liveradsport : ?? Resultat #Giro - Etappe 13: 1 Giacomo Nizzolo 2 Edoardo Affini 3 Peter Sagan ... 8 Max Kanter ???? 11 Alexander Kri… - Frances80513595 : RT @loscornetteros: ...e gruppo inseguitore live #Ferrara (via Goretti) #giro -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Domenica 23 maggio, la maratonaTV, streaming e facebook avrà inizio alle 9 con il primo semaforo per il Campionato Italiano Sport Prototipi, 25 minuti più undi alta adrenalina, che si ...Segui ild Italiasu Eurosport Player e Discovery+: scopri l offerta bomba La salita sul Monte Zoncolan misura 13,1 km e ha una pendenza media dell 8,9%. Negli ultimi 3 km, però, la media ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2021 17.24 Dopo 11 secondi posti, finalmente Giacomo Nizzolo ha vinto una tappa al Giro d'Italia. Nessuno lo meritava più di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.24 Dopo 11 secondi posti, finalmente Giacomo Nizzolo ha vinto una tappa al Giro d'Italia. Nessuno lo merita ...