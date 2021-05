LIVE Canoa velocità, Preolimpico Barnaul in DIRETTA: attesa per Carlo Tacchini ed Andrea Schera! Quinta Agata Fantini nel K1 500 femminile (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.50 Va alle Olimpiadi nel K1 500 femminile il Portogallo! Vince Joana Vasconcelos in 1’57?831! Quinta Agata Fantini in 2’00?263. 09.48 L’azzurra è quarta a metà gara. 09.46 Tocca ad Agata Fantini! Al via della finale Slovacchia, Sudafrica, Italia, Messico, Portogallo, Polonia, Russia, Argentina e Norvegia. 09.43 Si riprende con le finali delle qualificazioni olimpiche: tocca al K1 500 femminile! Solo la vincitrice andrà ai Giochi. 09.40 Vince la Bielorussia in 1’37?959 davanti alla Svezia, seconda in 1’38?168, ed alla Russia, terza in 1’38?621. 09.38 Al via di questa finale sei imbarcazioni: Turchia, Israele, Russia, Germania, Svezia e Bielorussia. 09.35 Si passa sulla distanza dei 500 metri ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.50 Va alle Olimpiadi nel K1 500il Portogallo! Vince Joana Vasconcelos in 1’57?831!in 2’00?263. 09.48 L’azzurra è quarta a metà gara. 09.46 Tocca ad! Al via della finale Slovacchia, Sudafrica, Italia, Messico, Portogallo, Polonia, Russia, Argentina e Norvegia. 09.43 Si riprende con le finali delle qualificazioni olimpiche: tocca al K1 500! Solo la vincitrice andrà ai Giochi. 09.40 Vince la Bielorussia in 1’37?959 davanti alla Svezia, seconda in 1’38?168, ed alla Russia, terza in 1’38?621. 09.38 Al via di questa finale sei imbarcazioni: Turchia, Israele, Russia, Germania, Svezia e Bielorussia. 09.35 Si passa sulla distanza dei 500 metri ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Carlo Tacchini, Andrea Schera ed Agata Fantini si giocano l'ultima possibilità di andare alle Olimpi… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Preolimpico Barnaul in DIRETTA: Carlo Tacchini e Andrea Schera o dentro o fuori - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Preolimpico Barnaul in DIRETTA: Carlo Tacchini Andrea Schera ed Agata Fantini sono in finale! -… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Preolimpico Barnaul in DIRETTA: Tacchini Schera e Fantini cercano la finale - #Canoa #velocità… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tacchini, Schera e Fantini cercano l'accesso alle finali di domani che mettono in palio l'ultimo pas… -