L' Italnuoto ha fatto 13 Tante le medaglie dopo l' argento di Fede

(Di venerdì 21 maggio 2021) La Pellegrini seconda nei suoi 200 sl per soli due centesimi. Bronzo per Razzetti e staffetta mista

Advertising

fienia_ : @LiaCapizzi @SkySport A prescindere dalla scaletta gare secondo me questa formazione ha più senso. 3 anni fa con Sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Italnuoto fatto

ilGiornale.it

Due centesimi. Due, piccolissimi, centesimi. Per un soffio, insomma, Federica Pellegrini non ha portato a casa il quinto oro europeo nei 200 stile libero. Stavolta Fede deve accontentarsi dell'argento,...Due centesimi. Due, piccolissimi, centesimi. Per un soffio, insomma, Federica Pellegrini non ha portato a casa il quinto oro europeo nei 200 stile libero. Stavolta Fede deve accontentarsi dell'argento ...Una carriera da leggenda, quella della Divina, nella quale ci sono 55 medaglie internazionali, undici record del mondo, l'oro olimpico nei 200 a Pechino nel 2008, le doppiette iridate 200-400 nel 2009 ...