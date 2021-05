L’Isola dei Famosi: chi sarà il nuovo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi (Di venerdì 21 maggio 2021) Chi sarà il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca, Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne ed Ubaldo Lanzo? Al televoto sono finite Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò ed Isolde Kostner. Chi uscirà? Un televoto tutto al femminile #Isola pic.twitter.com/JqkMW8n5hX — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2021 Il televoto è al positivo (chi vuoi salvare?) ed i sondaggi sembrerebbero essere abbastanza chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Rosaria Cannavò. L’eliminato dal televoto tuttavia ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiildedeidi Ilary Blasi dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca, Emanuela Tittocchia e Francesca Lodo ed i ritiri volontari di Beppe Brainda, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne ed Ubaldo Lanzo? Al televoto sono finite Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò ed Isolde Kostner. Chi uscirà? Un televoto tutto al femminile #Isola pic.twitter.com/JqkMW8n5hX —dei(@IsolaDei) May 17, 2021 Il televoto è al positivo (chi vuoi salvare?) ed isembrerebbero essere abbastanza chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Rosaria Cannavò. L’dal televoto tuttavia ...

Advertising

Tg3web : Continua l'eruzione del vulcano sull'isola di Stromboli, iniziata ieri, con la spettacolare colata di lava verso il… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - candemsoul : I've just watched episode S15 | E13 of L'Isola dei Famosi! - Vita77178000 : @_comedincanto @ANNAMARIAPOMARE Ma chi te se fila! Sei tu imbarazzante, io commento e sono l’ibera dei mie pensieri… - _Sillyhound : @SolariPaolo @MarcoSanavia1 Ma è l'isola dei conigli! -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei «L Isola dei Famosi 2021»: l inerzia di Andrea Cerioli che innervosisce Ilary (e anche il pubblico) Vanity Fair Italia