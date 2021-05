L’Isola dei Famosi anticipazioni 21 maggio | chi sarà il primo finalista? Fariba a rischio eliminazione

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 21 maggio 2021) In onda stasera venerdì 21su Canale 5 una nuova puntata dedei. Il reality, giunto al suo diciannovesimo appuntamento dell’edizione, si avvia rapidamente alla conclusione. In base a quanto previsto, infatti, l’ultima puntata del game showtrasmessa lunedì 7 giugno. Per questo, dunque, sono in programma numerose sorprese per gli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.