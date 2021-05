Lippi: “La corsa Champions è incerta. Rischiano tutte” (Di venerdì 21 maggio 2021) Intervistato da LaPresse l’ex CT della Nazionale, Marcello Lippi, ha detto la sua sulla corsa alla Champions che caratterizzerà l’ultima giornata di campionato. Queste le sue parole: “Dispiace che qualcuno dovrà rimanere fuori. Se vincono tutte e tre, Milan, Juve e Napoli, la Juve resta fuori. Ci sono squadre, vedi Milan e Napoli che nelle ultime partite hanno fatto molto bene. Anche la Juve, dopo la sconfitta col Milan, si è ripresa. Rischiano tutte e tre, non è possibile fare pronostici. Milan-Atalanta? È dura per il Milan. L’Atalanta ha la possibilità di arrivare seconda in Serie A per la prima volta nella storia e credo che non si lasceranno sfuggire l’occasione. Dopo la delusione dell’altra sera non credo voglia fallire”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Intervistato da LaPresse l’ex CT della Nazionale, Marcello, ha detto la sua sullaallache caratterizzerà l’ultima giornata di campionato. Queste le sue parole: “Dispiace che qualcuno dovrà rimanere fuori. Se vinconoe tre, Milan, Juve e Napoli, la Juve resta fuori. Ci sono squadre, vedi Milan e Napoli che nelle ultime partite hanno fatto molto bene. Anche la Juve, dopo la sconfitta col Milan, si è ripresa.e tre, non è possibile fare pronostici. Milan-Atalanta? È dura per il Milan. L’Atalanta ha la possibilità di arrivare seconda in Serie A per la prima volta nella storia e credo che non si lasceranno sfuggire l’occasione. Dopo la delusione dell’altra sera non credo voglia fallire”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo ...

