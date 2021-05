L’intervista a Lady Diana «frutto di un inganno»: il governo Johnson ora valuta una riforma della Bbc (Di venerdì 21 maggio 2021) Montano le polemiche sulla Bbc dopo la pubblicazione del rapporto sulla storica intervista concessa dalla principessa Diana al giornalista Martin Bashir nel 1995. Intervista in cui Diana parlò in pubblico del fallimento del suo matrimonio con l’erede al trono Carlo e che, secondo l’inchiesta portata avanti da Lord Dyson, un ex giudice della Corte Suprema, fu «frutto di un inganno». Alla principessa furono mostrati documenti falsi per aizzarla contro la famiglia reale. In quella videointervista Lady D disse: «In questo matrimonio siamo in tre». È stato lo stesso principe William, figlio di Diana, a diffondere oggi un video in cui condanna l’emittente inglese parlando delL’intervista del ’95 come di una storia «di incompetenza e ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Montano le polemiche sulla Bbc dopo la pubblicazione del rapporto sulla storica intervista concessa dalla principessaal giornalista Martin Bashir nel 1995. Intervista in cuiparlò in pubblico del fallimento del suo matrimonio con l’erede al trono Carlo e che, secondo l’inchiesta portata avanti da Lord Dyson, un ex giudiceCorte Suprema, fu «di un». Alla principessa furono mostrati documenti falsi per aizzarla contro la famiglia reale. In quella videointervistaD disse: «In questo matrimonio siamo in tre». È stato lo stesso principe William, figlio di, a diffondere oggi un video in cui condanna l’emittente inglese parlando deldel ’95 come di una storia «di incompetenza e ...

