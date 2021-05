Linee guida Covid, ecco come cambiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Dal cambio frequente delle carte con nuovi mazzi alla disinfezione delle superfici delle macchine a contatto con le mani, come pulsantiere e maniglie, nelle sale da gioco almeno ogni ora. ecco l’aggiornamento delle Linee guida, pubblicate ieri dalle Regioni e che riguardano le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo e i casinò, le sagre e le fiere e i corsi di formazione. L’indicazione comune ai tre settori è quella di predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altre nazionalità, di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C., di rispettare il distanziamento di almeno un metro, di usare le mascherine e di rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani in più punti delle aree. Tra le altre cose ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Dal cambio frequente delle carte con nuovi mazzi alla disinfezione delle superfici delle macchine a contatto con le mani,pulsantiere e maniglie, nelle sale da gioco almeno ogni ora.l’aggiornamento delle, pubblicate ieri dalle Regioni e che riguardano le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo e i casinò, le sagre e le fiere e i corsi di formazione. L’indicazione comune ai tre settori è quella di predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altre nazionalità, di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C., di rispettare il distanziamento di almeno un metro, di usare le mascherine e di rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani in più punti delle aree. Tra le altre cose ...

Advertising

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - FBiasin : L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti… - InnovazioneGov : Consultazione su Linee guida di design dei #servizi della Pubblica amministrazione. E' possibile partecipare fino a… - Infermiere_line : Infezione da C. difficile, pubblicate le linee guida dell'American College of Gastroenterology @PharmaStar | #ECM - ProfAnestesista : Infezione da C. difficile, pubblicate le linee guida dell'American College of Gastroenterology @PharmaStar | #ECM -