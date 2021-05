Lille, Galtier a un passo dal sogno: “Se vinci il campionato in cui gioca il Psg compi un’impresa” (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sarebbe straordinario vincere il titolo, il risultato del duro lavoro fatto per tutta la stagione. E vincere un campionato in Francia è qualcosa di eccezionale, visto che c’è il PSG…”. Così Christophe Galtier, allenatore del Lille, commentando alla vigilia del match contro l’Angers la possibilità concreta dei suoi di vincere il titolo. Basta un successo e sarà vinta la concorrenza del Psg: “Parliamo di un club con enormi risorse finanziarie, un grosso budget e giocatori di classe mondiale. Tutti i titoli vinti sono prestigiosi, ma in tutta franchezza penso che se riesci a diventare campione contro rivali così allora hai fatto un’impresa davvero straordinaria”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) “Sarebbe straordinario vincere il titolo, il risultato del duro lavoro fatto per tutta la stagione. E vincere unin Francia è qualcosa di eccezionale, visto che c’è il PSG…”. Così Christophe, allenatore del, commentando alla vigilia del match contro l’Angers la possibilità concreta dei suoi di vincere il titolo. Basta un successo e sarà vinta la concorrenza del Psg: “Parliamo di un club con enormi risorse finanziarie, un grosso budget etori di classe mondiale. Tutti i titoli vinti sono prestigiosi, ma in tutta franchezza penso che se riesci a diventare campione contro rivali così allora hai fattodavvero straordinaria”. SportFace.

