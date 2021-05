L’ex moglie si scaglia contro Osvaldo: “Questo schifoso machismo finirà, è tutto in mano alla giustizia” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ex attaccante di Roma ed Inter, Pablo Daniel Osvaldo finisce nell’occhio del ciclone. L’ex moglie dell’italo-argentino Ana Oertlinger, infatti, si è scagliata pesantemente contro di lui attraverso Twitter: “Guarda che cinico. Chiama il bambino per il compleanno. Ma non si parla degli alimenti. E siamo al quinto mese (senza). Vergognati, Daniel. Grazie a tutti coloro che mi hanno dimostrato solidarietà e mi inviano un messaggio. tutto è nelle mani della giustizia. Questo schifoso machismo prima o poi finirà. Interrompere il versamento degli alimenti è un CRIMINE. Oh, e la violenza economica è classificata come violenza di genere”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021)attaccante di Roma ed Inter, Pablo Danielfinisce nell’occhio del ciclone.dell’italo-argentino Ana Oertlinger, infatti, si èta pesantementedi lui attraverso Twitter: “Guarda che cinico. Chiama il bambino per il compleanno. Ma non si parla degli alimenti. E siamo al quinto mese (senza). Vergognati, Daniel. Grazie a tutti coloro che mi hanno dimostrato solidarietà e mi inviano un messaggio.è nelle mani dellaprima o poi. Interrompere il versamento degli alimenti è un CRIMINE. Oh, e la violenza economica è classificata come violenza di genere”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : L'ex moglie si scaglia contro #Osvaldo: 'Questo schifoso machismo finirà, è tutto in mano alla giustizia' - AndreaLiotta99 : RT @LaPrimaManina: #Quesito. Sapendo che è stato arrestato per corruzione il sindaco di #Foggia Franco Landella. Che è sotto inchiesta anc… - cardalapizza : RT @LaPrimaManina: #Quesito. Sapendo che è stato arrestato per corruzione il sindaco di #Foggia Franco Landella. Che è sotto inchiesta anc… - Cesare25674154 : RT @LaPrimaManina: #Quesito. Sapendo che è stato arrestato per corruzione il sindaco di #Foggia Franco Landella. Che è sotto inchiesta anc… - xfectstrangers : L'ormai ex principe Harry si è messo contro la sua famiglia (reale tra l'altro), ha deciso di perdere il suo titolo… -