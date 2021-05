Letteratura | Kablitz e Ossola | ' Germania e Italia unite nel segno di Dante' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Adnkronos) - E questa comunità ha avuto effetti tangibili anche sull'evoluzione storica dei due Paesi: "L'idea di restaurare un'antica istituzione in un mondo completamente cambiato, questa miscela ibrida di presente e passato, dovrebbe - politicamente e culturalmente - avere conseguenze significative per l'e per la. L'aspirazione a un impero sovranazionale ha, tra le altre cose, contribuito in modo notevole al fatto che entrambi i Paesi hanno imboccato molto più tardi di altri un percorso orientato al futuro in tutta Europa: la formazione, cioè, di uno Stato nazionale. Questo ritardo ha portato alla percezione di uno "svantaggio" storico, che su entrambi i versanti delle Alpi nel XX secolo è sfociato in un nazionalismo eccessivo e violento, in cuisi sono di nuovo trovate ...