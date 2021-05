Letta insiste: «Non mollo». Il Pd lo segue, il governo no (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è stato un «confronto cordiale» nella «franchezza». Mario Draghi ed Enrico Letta avevano bisogno di chiarirsi, dopo il botta e risposta del giorno precedente sull’ipotesi del segretario del Pd di finanziare politiche per i giovani con una tassa sulle successioni che «riguarderebbe l’1% della popolazione». Lo hanno fatto per telefono ieri mattina e hanno annunciato che si vedranno di persona tra qualche giorno. IL COMUNICATO sembra tranquillizzante ma le posizioni sembrano ancora distanti. Pesano le differenze tra il leader dem … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 maggio 2021) C’è stato un «confronto cordiale» nella «franchezza». Mario Draghi ed Enricoavevano bisogno di chiarirsi, dopo il botta e risposta del giorno precedente sull’ipotesi del segretario del Pd di finanziare politiche per i giovani con una tassa sulle successioni che «riguarderebbe l’1% della popolazione». Lo hanno fatto per telefono ieri mattina e hanno annunciato che si vedranno di persona tra qualche giorno. IL COMUNICATO sembra tranquillizzante ma le posizioni sembrano ancora distanti. Pesano le differenze tra il leader dem … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

antbar12 : RT @AlfioKrancic: Letta insiste con la tassa di successione - Enki2270 : RT @ilgiornale: Letta vuole aumentare le tasse di successione per creare una 'dote' ai giovani. Draghi lo stoppa: bisogna dare, non prender… - carloangeli : RT @AlfioKrancic: Letta insiste con la tassa di successione - MarcoMasciadra : RT @AlfioKrancic: Letta insiste con la tassa di successione - teresacapitanio : RT @ilgiornale: Letta vuole aumentare le tasse di successione per creare una 'dote' ai giovani. Draghi lo stoppa: bisogna dare, non prender… -